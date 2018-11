Deel dit artikel:













Donar gaat onderuit tegen gehavend Den Bosch Drago Pasalic legt het af tegen Den Bosch-speler Roel Aarts archief (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond verrassend met 74-65 van New Heroes Den Bosch verloren. Bij rust was het 37-33 voor de thuisploeg in de Bossche Maaspoort.

Voorsprong Alleen na het eerste kwart stonden de gasten met 13-19 aan de goede kant van de score. In de laatste minuten drong Donar nog aan, maar Den Bosch wist de voorsprong over de streep te trekken. De Bosschenaren misten vier spelers vanwege blessures. Tweede Topscorer aan de kant van Donar was Thomas Koenis met dertien punten. De ploeg van coach Erik Braal blijft tweede in de Dutch Basketball League met zestien punten uit tien duels. Later meer.