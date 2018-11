Be Quick verslaat Achilles in 156e editie van noordelijke derby

Arnoud Bentum scoorde twee maal namens Be Quick archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft zaterdagavond de derde seizoenszege geboekt. In Assen werd Achilles 1894 met 5-2 verslagen. De Groningers stijgen hierdoor naar de veertiende plaats in de hoofdklasse.

Evenwicht

In de rijke historie van deze noordelijke derby was het bij rust nog in evenwicht. Na tien minuten spelen schoot Toufik Faraouni de withemden op voorsprong uit een vrije trap, de gelijkmaker viel na een klein half uur en kwam van de voet van Pelle de Vries.

Drie goals in vijf minuten

Vlak na rust nam Be Quick de touwtjes stevig in handen. In een tijdsbestek van vijf minuten, vanaf de 50e minuut, scoorden de Groningers drie keer. Twee keer trof Arnoud Bentum doel, de 4-1 kwam op naam van Marc Vegter.

Tweede goal Vegter

Achilles deed nog iets terug via invaller Jean Pierre N'Gouan, maar verder kwamen de Assenaren niet. Vegter zorgde vijf minuten voor tijd met zijn tweede treffer van de avond voor de 5-2 eindstand.

Programma

Be Quick heeft elf punten uit twaalf duels en speelt eerst aanstaande woensdag in de noordelijke districtsbeker tegen Groen Geel. Volgende week zondag staat de thuiswedstrijd in de competitie tegen Silvolde op het programma.

Lees ook:

