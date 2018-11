Martini Sparks moet het hoofd buigen voor lijstaanvoerder Binnenland

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdagavond hun zesde nederlaag op rij geïncasseerd. In sporthal De Scharlakenhof was koploper Binnenland met 76-61 te sterk.

Strijdend ten onder

De Groningse vrouwen gingen in Haren strijdend ten onder tegen de koploper in de basketball league. Ze konden in het eerste kwart lange tijd in de buurt blijven van de tegenstander uit Barendrecht. Zo was het na tien minuten basketbal 16-21 in het voordeel van de gasten.

Verkeken

Het tweede kwart was duidelijk voor Binnenland getuige een 26-47 ruststand. Hiermee was het uitzicht op de eerste punten van het seizoen definitief verkeken. De formatie onder leiding van coach Joyce Siderius maakte zich er overigens niet gemakkelijk vanaf en wist het vierde kwart nog te winnen (23-14).

Topscorers

Topscorer aan de kant van Sparks was Kirsten Simpson die goed was voor achttien punten. Marit Siersema maakte elf punten. Martini Sparks is hekkensluiter met nul punten uit zes wedstrijden.

