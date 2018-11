Deel dit artikel:













Auto in brand onder carport (Foto: Robin / Huisman Media)

In de nacht van zaterdag op zondag is op de Feiko Clockstraat in Oude Pekela brand uitgebroken in een auto onder een carport bij een woning.

De brand werd even na middernacht gemeld. De brandweer wist door tijdig ingrijpen te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.