Organisatie Koningsdag wint internationale prijs (Foto: Gemeente Groningen / Twitter)

De organisatie van Koningsdag in Groningen heeft een internationale prijs gewonnen. Het gaat om de eerste prijs in de categorie evenementen tijdens het Bea World Fest in Portugal.

Genomineerden voor de prijs moeten hun project eerst indienen op de website van het festival. Projecten die op de shortlist staan, moeten een presentatie geven aan een vakjury en het publiek. Andere genomineerden in dezelfde categorie waren onder andere de opening van het WK voetbal in Rusland en de viering van de dertiende kampioenschapstitel van Real Madrid in Spanje. Het doel van Bea World is om evenementen en live-registratie daarvan te promoten. Lees ook: - Ons dossier over Koningsdag 2018