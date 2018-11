Supermarkten en fietsenzaken blijven niet welkom op Hoogezandster Winkelpark

E-bikes in de fietsenzaak (Foto: RTV Noord/Mario Miskovic (archief))

Supermarkten en fietsenzaken blijven voorlopig niet welkom op het Hoogezandster Winkelpark. Wethouder Jaap Borg (VVD) heeft dat besloten.

Op het Winkelpark waren en blijven daarom alleen bouwmarkten, tuin- en woonwinkels welkom.

Alle vormen detailhandel welkom

Projectontwikkelaar Visser Vastgoed heeft kortgeleden nogmaals bij de gemeente aangeklopt met de vraag om alle vormen van detailhandel op het Winkelpark welkom te laten zijn. Die wens speelt al langer: zo wilde een grote fietsenzaak zich in 2017 op het park vestigen.

'Gelet op de negatieve gevolgen voor het kernwinkelgebied (het winkelcentrum in Hoogezand, red.), heeft het college besloten de aanvraag af te wijzen', schrijft de gemeente.

Detailhandelsbeleid

Wethouder Borg geeft aan op dit moment met het detailhandelsbeleid bezig te zijn. 'De gemeenteraad spreekt daar medio 2019 over', zegt hij. De mogelijkheid dat er in de toekomst mogelijk wel supermarkten en fietsenzaken op het winkelpark welkom zijn, blijft dus bestaan.

VVD wilde meer mogelijkheden

De voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer wilde ook al niet aan uitbreiding van de mogelijkheden op het winkelpark, destijds tegen het zere been van onder andere Borgs VVD.

Een meerderheid van de gemeenteraad stelde toen dat er in het winkelcentrum van Hoogezand voldoende ruimte was en dat uitbreiding van het winkelpark andere detailhandel in het centrum van Hoogezand kon schaden.

Lees ook:

- Gesteggel in Hoogezand-Sappemeer om locatie fietsenzaak