Goud voor judoka Henk Grol

Judoka Henk Grol uit Veendam heeft bij de laatste Grand Slam van dit jaar goud veroverd in de klasse boven 100 kilogram. De 33-jarige routinier won in Osaka in Japan vijf keer op rij.

Hij nam in Japan revanche voor zijn snelle uitschakeling vorig weekeinde bij de Grand Prix in Den Haag.

In zijn tweede partij versloeg Grol op waza-ari de Georgiër Guram Tushishvili, de nummer één van de wereldranglijst. In de finale was Grol te sterk voor de Tsjech Lukas Krpalek, die tweede staat op de mondiale ladder.

Vierde medaille dit jaar

Het is Grol zijn vierde medaille van dit jaar in de klasse boven 100 kilogram. In maart pakte hij zilver bij de Grand Slam van Jekaterinenburg. Eind april veroverde hij het brons bij de Europese kampioenschappen in Tel Aviv. Eind oktober pakte Grol brons bij de Grand Slam van Abu Dhabi.