Winterwonderland in Muntendam (Foto: Marthijs Veldthuis / RTV Noord)

Sinterklaas is nog maar net aangekomen in Nederland, maar Tinus en Roelie Hulshof uit Muntendam hebben hun hele huis al in kerstsferen gehuld. Vanaf 1 oktober waren ze al druk in de weer om een kerstdorp te bouwen in hun woonkamer.

Bij binnenkomst wordt het Expeditie-team ontvangen door verschillende poppen die 'Merry Christmas' roepen of kerstliederen zingen. Voordat we het doorhebben, heeft Léonie al een kerstmuts op. 'Wat is nou jullie nieuwste aanwinst?', vraagt Expeditie Grunnen-presentatrice Léonie Albers. 'Ik zei vorig jaar dat ik heel graag een kerkhofje wilde, en die hebben we nu', antwoordt Tinus. Zijn vrouw Roelie heeft zelfs al een grafsteentje gemaakt met de naam van haar man erop. Kerkhof is niet het enige Het kerkhof is niet het enige wat er te zien is in de woonkamer van de familie Hulshof. De Martinitoren, twee treintjes, een echte fontein en een skischans zijn nog een aantal dingen die er te bewonderen zijn. 'Ik wilde eigenlijk ook nog een vliegveld maken, maar ik heb er gewoon geen ruimte meer voor', vertelt Tinus. 'Vieren jullie nou ook kerst met cadeautjes onder de boom?', vraagt cameraman Ronald Pras aan Tinus. 'Nee joh, al het geld zit hierin', zegt Tinus lachend, terwijl hij om zich heen wijst.