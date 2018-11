Donar versterkt zich voor de rest van seizoen met oude bekende

Lance Jeter in actie tijdens één van zijn eerdere seizoenen bij Donar. (Foto: JK Beeld)

Donar heeft een bekend gezicht gecontracteerd voor de rest van het seizoen. Lance Jeter keer terug bij de ploeg waarmee hij in 2016 en 2017 al kampioen werd.

De dertigjarige pointguard komt één dezer dagen naar Groningen en is dinsdag eventueel al speelgerechtigd als Donar het in MartiniPlaza opneemt tegen Den Helder Suns.

Pieno Zvaigzdes

Jeter kwam het meest recent uit voor Pieno Zvaigzdes uit het Litouwse Pasvalys, maar aan dat verblijf is een eind gekomen. Jeter maakt nu voor de derde keer zijn opwachting bij Donar.

Meerwaarde

Dat hij van meerwaarde kan zijn voor de formatie van Erik Braal bewees Jeter al in de seizoenen 2014-2015 en 2016-2017. De Amerikaan werd toen respectievelijk bekroond tot meest waardevolle speler van de Dutch Basketball League en de meest waardevolle speler van de play-offs.

Wie Lance Jeter precies is? Bekijk hieronder een eerdere reportage over hem uit 2016, waarin hij vertelt over t-shirts, sauzen en zijn bijnaam.

