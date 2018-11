NAM-tankenpark wederom bezet door demonstranten

Leden van actiegroep Ons Laand Ons Luu hebben wederom het NAM-tankenpark in Farmsum geblokkeerd.

De caravans mochten in eerder overleg blijven staan op het NAM-terrein, maar dan wel aan de andere kant van de spoor. De caravans staan nu weer op de plek waar de eerdere actie begon.

Geen reactie NAM

'We hebben in de tussentijd een brief gestuurd aan de NAM, waarin we duidelijke opheldering vroegen over de versterkingsoperatie. Maar ze hebben niet eens de moeite genomen om te reageren', verklaart een demonstrant over het hervatten van de actie.

