FC Groningen komt vroege treffer van Toornstra niet te boven

FC Groningen heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 1-0 verloren. Jens Toornstra scoorde de enige treffer van de middag in de 7e minuut. Doan schoot namens de FC op de paal.

De gasten waren lange tijd gelijkwaardig aan Feyenoord. Vooral Mahi en Doan zorgden voor het nodige gevaar in de Rotterdamse defensie, maar wisten niet door te bijten.

In de tweede helft speelden beide ploegen erg slordig en vielen er weinig kansen te noteren. Gevaarlijke voorzetten van Mahi en Zeefuik bereikten geen medespeler. Vilhena schoot namens Feyenoord op de lat.

Doelpunt Toornstra

De Rotterdammers begonnen furieus aan het duel en zetten de gasten constant vast. Het openingsdoelpunt van de thuisploeg hing dan ook al snel in de lucht. Een prachtige dieptepass van Clasie zette Toornstra vrij. Hij leek de bal nog met de arm te controleren, maar het mocht doorgaan en zo werd het 1-0.

Gevaar via duo Mahi-Doan

Toen de storm enigszins geluwd was kwam FC Groningen meteen beter in de wedstrijd, voornamelijk via het duo Mahi-Doan. De grootste kans kreeg de ploeg van coach Danny Buijs toen halverwege de eerste helft Doan op de paal schoot. De knie van doelman Bijlow veranderde de bal net genoeg van richting.

Lege handen

Zo stond FC Groningen uiteindelijk toch met lege handen in De Kuip. De ploeg van coach Danny Buijs staat op de zestiende plek in de eredivisie met tien punten uit dertien duels. Volgende week zondag komt NAC Breda op bezoek in Groningen. Aftrap is om 16.45 uur.

