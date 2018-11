Deel dit artikel:













A7 bij Sappemeer tijdelijk afgesloten door busbrand Brandweerlieden proberen de brand in de touringcar te blussen. (Foto: Dennis Venema) (Foto: De Vries Media)

Een touringcar is zondagmiddag op de A7 ter hoogte van Sappemeer in brand gevlogen. Daardoor is de A7 tijdelijk afgesloten en is er een file ontstaan tussen Zuidbroek en Sappemeer.

'Ook de andere rijrichting van de A7 is afgesloten, mede vanwege de rookontwikkeling', vertelt een woordvoerder van de brandweer. Het incident deed zich op de A7 voor bij de afslag Sappemeer. Diverse brandweerwagens zijn ter plekke om de busbrand te blussen. Passagiers veilig De buschauffeur werd er door andere weggebruikers op geattendeerd dat er rook uit de touringcar kwam. Daarop zette hij de bus stil en konden de passagiers in veiligheid worden gebracht. 'De inzittenden staan veilig op de vluchtstrook', vervolgt de woordvoerder. Zij zagen toe hoe de bus vlak daarna volledig door de vlammen werd gegrepen. Om hoeveel inzittenden het gaat is niet precies bekend, 'maar de bus zat niet helemaal vol'. Hoe de touringcar door de vlammen gegrepen werd is nog onbekend.