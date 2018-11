Touringcar vat vlam op A7 (update)

Een touringcar is zondagmiddag op de A7 ter hoogte van Sappemeer in brand gevlogen. De A7 was daardoor tijdelijk afgesloten, waardoor er een file ontstond tussen Zuidbroek en Sappemeer.

Ook de andere rijrichting van de A7 was tijdelijk afgesloten vanwege de rookontwikkeling die ontstond door bluswerkzaamheden, liet een woordvoerder van de brandweer weten.

Passagiers veilig

De buschauffeur werd er rond 15:00 uur door andere weggebruikers op geattendeerd dat er rook uit de touringcar kwam. Daarop zette hij de bus langs de weg stil en konden de passagiers in veiligheid worden gebracht.

Op de vluchtstrook zagen de inzittenden van een veilige afstand toe hoe de bus vlak daarna volledig in vlammen opging. Hoe de brand in de bus is ontstaan, moet nog worden onderzocht.

Update 16:30 uur

Rond 16:30 uur was de A7 in beide richtingen weer toegankelijk voor het wegverkeer. Mogelijk is het wegdek beschadigd op de plek waar de touringcar vlam vatte. Voordat daar duidelijkheid over is, kunnen weggebruikers via de op- en afrit bij Sappemeer hun weg over de A7 vervolgen.