Gemeentehuis weg, zorgen bij dorpsraad: 'Levendigheid verdwijnt'

Geert Dekker maakt zich zorgen over de levendigheid in Wedde als het gemeentehuis verdwijnt. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De dorpsraad van Wedde is teleurgesteld dat het gemeentehuis in het dorp waarschijnlijk verdwijnt. 'De mensen die door het dorp lopen, dat bracht altijd wel wat levendigheid met zich mee.'

Het wordt steeds rustiger in het dorp, zegt Geert Dekker van de Dorpsraad. 'Twintig jaar geleden vertrok de Rabobank. Dat was het begin. En eerst was er nog wel een pinautomaat, maar die was na een paar jaar ook weg. Het wordt steeds minder.'



De gemeente Westerwolde heeft nu nog twee gemeentehuizen: één in Wedde en één in Sellingen. Die situatie is niet ideaal, en daarom wil de gemeente het gemeentehuis in Sellingen voor negen miljoen euro verbouwen. De gemeente Westerwolde heeft nu nog twee gemeentehuizen: één in Wedde en één in Sellingen. Die situatie is niet ideaal, en daarom wil de gemeente het gemeentehuis in Sellingen voor negen miljoen euro verbouwen. Het gemeentehuis in Wedde moet worden verkocht of verhuurd. Of dat ook echt gebeurt is nog niet helemaal zeker: de gemeenteraad beslist er nog over.



Gemeente weg, gebouw blijft

'Het is een terugloop qua levendigheid', vindt Dekker. Maar de raad legt zich er niet bij neer en hoopt dat er seniorenwoningen in het pand kunnen komen.

'We zijn er heel erg mee bezig om jonge mensen terug te halen naar het dorp. Het gemeentehuis zou juist een mooie voorziening zijn voor oudere bewoners, zodat de vrijgekomen huizen voor jonge gezinnen beschikbaar zijn.'

'Met verjonging zorg je er ook voor dat er kinderen komen. De school die we nu nog hebben blijft dan ook bezet.'

Sellingen is ver

Als er straks alleen in Sellingen nog een gemeentehuis is, moeten Weddenaren dus een eind rijden. Om nog maar te zwijgen over mensen die uit bijvoorbeeld Oudeschans komen.

'Er is ons wel beloofd dat we een loket krijgen om bijvoorbeeld rijbewijzen op te halen', zegt Dekker. Met die oplossing is de raad blij, al blijft Dekker kritisch: 'Je moet je wel afvragen hoe lang dat blijft.'

Lees ook:

- Westerwolde: 9 miljoen voor verbouwing gemeentehuis Sellingen