Het is over en uit voor de broodautomaat in Stad na zoveelste vernieling

Het was zaterdagnacht voor de zoveelste keer raak: de broodmachine van bakker Lijnema was weer slachtoffer van vernielingen. De schade is deze keer zo groot dat de bakker heeft besloten om de machine te sluiten.

Het systeem van de, naar eigen zeggen, enige broodmachine in Stad is totaal vernield. 'Het complete systeem is eruit gehaald, we zullen dus nu moeten beslissen om de automaat af te sluiten en op te geven', zegt Fietje Lijnema van bakker Lijnema aan de Oosterhamrikkade in Stad.





Niet rendabel

Repareren is te duur en niet rendabel. 'Alleen een nieuwe printplaat kost al achthonderd euro, maar dan ben je er nog niet', zegt ze.

De machine staat er sinds 1997. Tussentijds werd de broodautomaat met enige regelmaat gerepareerd, regelmatig moesten er onder meer nieuwe raampjes in worden geplaatst. De huidige reparatiekosten zullen dusdanig hoog uitvallen dat het Lijnema teveel wordt.



'We hebben deze machine destijds voor twintigduizend gulden gekocht, we gaan geen nieuwe machine kopen.' Toch doet het pijn om afscheid te nemen van de geliefde machine. 'Het was echt mijn paradepaardje. Ik vulde de automaat om 23:00 uur, maar overdag ook een paar keer.'





Gebruikers broodmachine

Vooral mensen met onregelmatige werktijden maakten veel gebruik van de extra service van de bakker. 'Er kwamen hier bijvoorbeeld veel medewerkers van het UMCG. Maar ook als mensen midden in de nacht uit de stad naar huis terugliepen, kochten ze weleens een appelflap.'



Lijnema krijgt zondagmiddag veel bijval van voorbijgangers. Meerdere mensen spreken hun teleurstelling uit nu de machine door de vernielingen tot het verleden behoort. 'Deze automaat kan niet meer gebruikt worden. Hij draait niet meer rond, geld wordt niet geaccepteerd. Hij is gewoon buiten werking gesteld.'





De dader

Lijnema denkt de dader niet te kunnen achterhalen, wel denkt ze dat dezelfde dader al eens eerder op bezoek is geweest. 'Vorige week heeft er ook iemand bij de automaat gezeten, toen was het dus ook al raak.'

Toen trof ze de automaat leeg aan, het brood was eruit gehaald. Het geld was nog wel aanwezig. De dader ging zaterdagnacht rigoureuzer te werk, hij sloopte het systeem en nam het geld ook mee.



Rijk is de dader niet geworden. Er zat hooguit zestig euro in de automaat.

