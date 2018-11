Te Wierik: 'We hadden minimaal recht op een punt'

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik had na de 1-0 nederlaag tegen Feyenoord gezien dat zijn ploeg recht had op meer. 'Er viel wat te halen vanmiddag.'

Daarom was de teleurstelling groot dat de Groningers met lege handen stonden. 'Op het eerste kwartier na vond ik ons de betere ploeg,' aldus Te Wierik. 'Maar die tegentreffer kost ons wel de wedstrijd. Hoe die valt, dat mag niet gebeuren. We wisten van tevoren de kwaliteiten van Toornstra.'

Blok stond goed

'Als blok stonden we goed, hebben niet veel weggegeven. Complimenten voor de jongens voorin, we hebben wel kansen afgedwongen. Dat ze er niet ingaan is heel jammer. We moeten nu een goede serie neerzetten, te beginnen met NAC thuis volgende week. We hebben een jonge groep, die moet zich verder ontwikkelen. Hard blijven werken, geen procent minder want dan zie je dat het snel mis kan gaan,' besluit Te Wierik.

Mahi op dreef

Mimoun Mahi was wederom op dreef in De Kuip, maar wist niet af te drukken. 'Helaas staan we weer met lege handen, dat is een rotgevoel,' zegt Mahi. 'In het eerste kwartier voetbalden we niet, schoten ballen zomaar over de zijlijn en deden dingen we niet horen te doen.'

Teleurstelling

'Het laatste half uur van de eerste helft vond ik ons de betere ploeg. Het is teleurstellend dat we niet tot scoren komen. Ik vind dat we op de goede weg zijn. Er is rust in de groep, het spel wordt steeds beter. Nu tegen NAC de drie punten pakken,' verklaart Mahi.

Teveel ontzag

FC Groningen-coach Danny Buijs zag dat zijn ploeg zich tegen Feyenoord goed gepresenteerd had, op de eerste vijftien minuten na. 'Dat was het probleem vandaag, we hadden teveel ontzag in de beginfase. Daarna hebben we het heel goed opgepakt, zijn we echt gaan voetballen. Geprobeerd Feyenoord onder druk te zetten, een aantal mogelijkheden gehad.'



Dubbel gevoel

Door de nederlaag hield Buijs een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. 'Aan de ene kant, trots en blij hoe we 75 minuten gevoetbald hebben. Aan de andere kant zwaar teleurgesteld want je staat met lege handen,' besluit Buijs.

Padt baalt

Doelman Sergio Padt baalde dat zijn ploeg er geen gelijkspel had uitgesleept. 'Los van het begin, we begonnen wat angstig, hebben we het goed opgepakt. Er kwamen goede ballen richting de voorhoede. Toen kwam het ook verdedigend beter te staan. Dat goede gevoel telt op dit moment nog niet omdat de pijn van de nederlaag nog teveel aanwezig is.'

