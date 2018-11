Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen is bij een doopdienst In de Hoogezandster Vredeskerk lieten drie dames zich vandaag dopen. (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

In de Vredeskerk in Hoogezand is het feest. Er worden massaal liederen gezongen en gedanst, de sfeer zit er lekker in.

Dat is niet zomaar, want drie jonge dames laten zich vandaag dopen. Ondergedompeld en fris beginnen zij aan hun nieuwe leven voor God. Het team van Expeditie Grunnen neemt een kijkje. Ook in Expeditie Grunnen - Winterwonderland in Muntendam

- Schot in de roos met de handboog

- Gek doen in Zuidbroek

- Tussen de kippen en de koeien in Noordbroek

- Het kerkje van Borgsweer heeft een nieuwe torenspits

- BV Veendam de opera Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!