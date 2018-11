Groninger dichters laten zich inspireren door ouden van dagen

Onder aanvoering van de Groningse stadsdichter Lilian Zielstra ging de afgelopen twee jaar een clubje dichters maandelijks op de koffie bij bewoners van een verzorgingstehuis of bij een ouderenvereniging.

Ze kwamen praten, zingen en ter plekke gedichten schrijven. Die gedichten verschijnen nu in een bundel: Dichten met oma. 'De dichters kregen een kladblok mee en gingen dan gewoon met mensen praten', omschrijft Zielstra de werkwijze van de Groninger dichters.

'Vaak merk je in het begin dat het een beetje ongemakkelijk is. Dat mensen niet goed weten wat ze over zichzelf moeten vertellen. Maar na een beetje doorvragen breekt het ijs en dan blijkt dat iedereen wel wat moois of interessants te vertellen heeft.'



Dochter van een schoorsteenveger

Zelf liet Zielstra zich inspireren door een bewoner van de Vondelflat in Stad: 'Die meneer had de hele tijd een stukje van een liedje in zijn hoofd: 'Napels zo schoon waar de roos bloeit', zong hij de hele tijd.'

Volgens Zielstra vertelde de man dat zijn vader uit Appingedam kwam en zijn Italiaanse moeder dochter van een schoorsteenveger was. 'Dat die twee mekaar hebben gevonden is toch erg bijzonder want anders was ik er niet', had de Vondelflat-bewoner aan Zielstra verteld.

Verhaal van Fieke Gosselaar

In de bundel staan behalve poëzie van de Stadsdichter ook gedichten van onder anderen Esmé van den Boom, Bill Mensema, Renée Luth, Sacha Landkroon en een kort verhaal van Fieke Gosselaar. David Vroom maakte voor de bundel een aantal foto's van ouderen die aan het project mee hebben gedaan.

Ik ben op heel veel plekken geweest en heb heel veel mensen ontmoet Lilian Zielstra - Stadsdichter Groningen

Na stadsdichtersschap tijd voor roman

Dichten met oma is één van de laatste klussen van Zielstra als stadsdichter. Begin volgend jaar geeft ze het stokje door. 'Gaaf', omschrijft Zielstra haar twee jaar als stadsdichter.

'Ik ben op heel veel plekken geweest en heb heel veel mensen ontmoet. Het is ontzettend veelzijdig. Op het ene moment sta je bij een buurtbarbecue, dan bij een hoogleraar die afzwaait of in de Vondelflat bij de ouderen. Dan weer geven we workshops aan kinderen en een andere keer sta je weer in een basisschool.'



Na februari legt de dan ex-stadsdichter zich toe op het schrijven van een roman. 'Dat wilde ik altijd al doen, het wordt wel een keer tijd.'

Lees ook:

- Groningen gaat ook in Haren en Ten Boer op zoek naar nieuwe stadsdichter

- Lilian Zielstra is de nieuwe stadsdichter