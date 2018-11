Arjen Lubach verblijdt leerlingen IMC Weekendschool met gastcollege

Arjen Lubach was zaterdag gastdocent bij de derdejaars van de IMC Weekendschool (Foto: ICM Weekendschool)

Derdejaarsleerlingen van de IMC Weekendschool Groningen mochten dit weekend een bijzondere gastdocent in de klas verwelkomen. Op verzoek van één van de leerlingen stond Arjen Lubach zaterdag voor de klas.

Leerlingen van de weekendschool aan de Antillenstraat in Stad organiseren in het laatste jaar hun eigen lessen. Het leek Nick de Hei ontzettend gaaf om een masterclass presenteren van Arjen Lubach te krijgen. En daar gaf de Groninger gehoor aan.

Theatertour



Lubach had vrijdag en zaterdag de try-out van zijn theatertour 'Arjen Lubach Live!' in het Cultureel Studenten Centrum USVA en greep het bezoek aan Groningen meteen aan om de wens Nick in vervulling te laten gaan.

Nick en zijn klasgenoten mochten voorafgaand aan de try-out onder leiding van presentator Bram Douwes een kijkje achter de schermen nemen. Ook kregen zij de kans om Lubach te bestoken met vragen.

Advies

'Als ik mezelf zou mogen adviseren als ik twaalf jaar was, zeg ik: Arjen, het maakt niet uit wat iedereen om je heen denkt en wil. Doe wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Dan komt het altijd goed', vertelde de televisiepresentator.

Eén van de leerlingen was heel benieuwd of Lubach nog speciale rituelen heeft voordat hij een show presenteert. 'Ik moet iedereen achter de schermen eerst een boks geven, anders gaat het fout', verklapte Lubach.