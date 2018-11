Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nachtelijke woningbrand in Stad is geblust Hulpdiensten in de straat (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

Aan de W.A. Scholtenstraat in de stad Groningen is in de nacht van zondag op maandag brand geweest in een woning.

De brandweer slaagde erin de vlammen te doven. De bewoner van het huis is door de brandweer in veiligheid gebracht. Verder was er niemand in de woning aanwezig.