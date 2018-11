Oud-Kamerlid Van Dekken beoogd lijsttrekker PvdA in Provinciale Staten (update)

Voormalig Kamerlid Tjeerd van Dekken is de beoogd lijsttrekker van de PvdA bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 20 maart volgend jaar.

Het gewestelijk bestuur van de PvdA heeft de Marumer bovenaan de kandidatenlijst gezet, gevolgd door Isolde den Haring. De huidige fractievoorzitter Gert Engelkens staat op plaats drie.

De lijst wordt op 15 december definitief vastgesteld door de leden van de PvdA.

Mikken op winst van twee zetels

De PvdA mikt bij de komende statenverkiezingen op een winst van twee zetels, zegt gewestelijk voorzitter Bert Dieters. In 2015 leed PvdA nog een dramatisch verlies bij de vorige statenverkiezingen.

Met een mix van ervaring en vers bloed hoopt de partij zich weer wat terug te vechten in de provinciale politiek, zegt Dieters: 'Ik zeg het met egpaste bescheidenheid, want we hebben de vorige verkiezingen flink verloren, maar ik wil toch wel vooruitkijken. De zes zetels die we nu hebben... we gaan toch zeker proberen om daar twee of drie zetels bij te krijgen.'

Zeven jaar Kamerlid

Van Dekken was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer.

Doel: winst van twee zetels

De PvdA mikt bij de komende statenverkiezingen op een winst van twee zetels, na het dramatische verlies bij de vorige statenverkiezingen. Dat zegt gewestelijk voorzitter Bert Dieters.

Met een mix van ervaring en vers bloed hoopt de partij zich weer wat terug te vechten in de provinciale politiek, zegt hij.

'Ik zeg het met gepaste bescheidenheid, want we hebben de vorige verkiezingen flink verloren, maar ik wil toch wel vooruitkijken. We hebben nu zes zetels, we gaan toch zeker proberen om daar twee of drie zetels bij te krijgen.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Bert Dieters.