'Memisevic op het middenveld is een meesterzet van Buijs'

FC Groningen verloor zondagmiddag met 1-0 bij Feyenoord, maar was verre van kansloos. Dat het bij de FC de laatste weken goed loopt, is volgens verslaggever William Pomp van Dagblad van het Noorden op het conto van trainer Danny Buijs te schrijven.

'Ik vind het een meesterzet van Buijs dat hij Memisevic op het middenveld heeft gezet', zegt Pomp in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

'Daarmee los je een aantal dingen op. Je hebt ineens ervaring op het middenveld, dat was niet zo met al die jonge gasten die er liepen. Reis komt nu ook beter uit de verf, hij heeft een geweldige rol. Het is alleen jammer dat ze daar pas zo laat achter zijn gekomen.'

Perspectief

Analist Jan Veenhof ziet de komende weken voor de FC met vertrouwen tegemoet.

'Het spel is nu compleet anders in vergelijking tot twee maanden geleden. Het biedt perspectief. Als met dit team niet van NAC, Fortuna of Emmen gewonnen wordt... Een maand geleden was dat nog anders. De speelwijze is veranderd. En de jongens krijgen nu het vertrouwen.'

Selectie te smal?

Een kritische kanttekening komt van RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker. 'Ik denk dat deze selectie in de breedte nog steeds niet goed genoeg is. Te Wierik staat nu op scherp. Maar wat krijg je er voor terug als hij geschorst is? Ze hebben gezegd dat ze die jongens die nu spelen blijven staan, dus dan laat je Memisevic op het middenveld.'

Dat laatste gelooft Veenhof niet. 'Natuurlijk zet Buijs Memisevic dan weer centraal achterin.'

Kritiek op Cassierra

Het sportforum is uitermate kritisch op Ajax-huurling Mateo Cassierra, die tegen Feyenoord in de rust gewisseld werd.

'Dat had na een half uur ook wel gekund', zegt Veenhof over de Colombiaanse aanvaller. 'Het lijkt wel alsof hij zich nog niet helemaal thuis voelt bij FC Groningen.'

Pomp kan daar niet bij. 'Het wordt de hele tijd als excuus aangedragen dat Cassierra zich nog moet wennen, maar hij is inmiddels al twee jaar in Nederland. Op een gegeven moment moet je toch wel gewend zijn, lijkt me. Het geeft ook de indruk dat hij er niet echt zijn best voor doet om te acclimatiseren.'

'Hij is gewoon niet goed genoeg', vindt Bleeker. 'Als hij een beetje de ruimte heeft en de tijd krijgt, dan kan hij het wel. Het viel mij op de training al op dat Cassierra er vaak in zijn eentje bij loopt, zijn hoofd wat naar beneden. Een beetje een einzelganger.'

Lees ook:

- Te Wierik: 'We hadden minimaal recht op een punt'

- FC Groningen komt vroege treffer van Toornstra niet te boven