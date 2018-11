Groninger geliefden noemen hun huis 'Enikkevandie'

Enikkevandie. Dat is de naam van het huis van Imko en Harma van Dijk in Leens.

De naam roept vaak vragen op bij voorbijgangers. 'Laatst belden Engelse mensen hier aan en die wilden weten wat het betekent', lacht Harma.

'Ik hol van die'

Ze vertelt hoe het huis aan zijn naam is gekomen. 'Imko werkte op een gasplatform in de Noordzee. Elke avond rond zeven uur belde hij en dan sloot hij altijd af met: 'Ik hol van die'. Dan antwoordde ik: 'En ikke van die'. Toen we tien jaar getrouwd waren, hebben we dit bord laten maken voor ons huis.'

Puzzeltochten

De naam van het huis wordt vaak opgenomen in puzzeltochten die autoclubs organiseren. 'Ja, en ons huis zit ook altijd in de puzzeltochtjes van de lagere school en afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de Leensterweek', zegt Harma. In die feestweek werd ook een autopuzzeltocht gehouden.

Volgend jaar augustus zijn Imko en Harma 25 jaar getrouwd. 'Dan laten we 'Enikkevandie' tatoeëren op onze onderarm, zodat het daar voor eeuwig staat', besluit Harma.