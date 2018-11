Rondje Groningen: Aardig feestje bij Vindicat wel

Als je dit weekend thuiszat, kan je wel eens een leuk feestje hebben gemist. Bijvoorbeeld bij Vindicat of Paradigm. Maar er is meer opmerkelijk social media-nieuws uit onze Havana aan het Reitdiep.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.



1) Stadjers weten waarom

Of het nou op de fiets of met de auto is...

2) 'Groningen blijft Havana aan het Reitdiep'

Een prikkelend opiniestuk - voor ingewijden dan - op Opiniez over de verkiezingsuitslag van Groningen, waarin wordt gepoogd te duiden waarom GroenLinks zo groot werd en D66 zo veel verloor. Interesantste passage?

'We kunnen nu al vaststellen dat Groningen de komende jaren de titel van het fors spenderende Havana aan het Reitdiep behoudt. Het is jammer dat de vele studenten in Groningen niet meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben', haalt auteur Rutger van den Noort uit naar de GroenLinks-overwinning.

Van den Noort stelt verder dat D66 lering kan trekken uit de belangstelling voor Rob Jetten als tussenpaus. 'Mijn verwachting is dat deze verkiezingsuitslag in Groningen een voorproefje is van de verkiezingen volgend jaar.'

3) Boerderijlicht

Met dit bijzondere licht een nog mooier plaatje dan anders, deze boerderijwoning in Finsterwolde.

4) Zacht Harksteders licht

Over bijzonder licht gesproken trouwens: deze zachte foto van Koos de Wit is ook fraai. Gemaakt in Harkstede.

5) Klimtoren kopt het zonlicht

Volgens het Instagram-account Just Groningen is de klimtoren Excalibur bij Kardinge een van de meest gefotografeerde locaties van Groningen en gaat ie elke maand wel een keer viral. Ach, waarom zouden we deze keer niet eens een handje helpen.

6) Studenten op de biechtstoel

'Ik ben verkracht door een klasgenoot (...) Elke keer als ik hem zie word ik bang', 'Ik heb een burn-out, maar schaam me te erg om naar de dokter te gaan' en 'Ik steel wc-papier uit de UB als ik het vergeten ben te kopen'.

Op de facebookpagina RUG Confessions biechten studenten het allemaal op. Anoniem, uiteraard. Op de meest heftige meldingen komt de RUG met een passende reactie.

7) Kraantje gaat groots

Waar is dat feestje? In Afas Live! Want daar treedt Kraantje Pappie in april op voor 'het grootste feest van zijn carrière'.

8) Vindicat had een mooi feestje

Verkleden, dat is het hoofdthema bij het driedaagse Kermesse d'Hiver van Vindicat. Het lijkt een aardig feestje te zijn geweest afgelopen weekend.

Zelfs een hommage aan de Hoogezandse Famke Louise werd niet geschuwd:

9) Die danseres bij Paradigm zaterdag?

De Kermesse was niet het enige feestje in Stad waar het goed losging. Club Paradigm beleefde een van zijn drukste nachten dit jaar, met een optreden van de wereldberoemde dj Joris Voorn - en een danser(es).

Beetje lullig verhaal, maar toch... Groningen doet leuk mee

Wie heeft de grootste? En vooral, wáár heeft men de grootste? Klik op de kaart en je weet het.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Mooi, nait?