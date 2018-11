Marathonschaatser Gelling verrast zichzelf in Vierdaagse

Vier dagen lang reed Daan Gelling zich de longen uit het lijf in de Marathonvierdaagse. De marathonschaatser uit Huizinge eindigde na de finale op het ijs van Kardinge als tweede bij de beloften.

De 18-jarige Gelling rijdt dit seizoen voor het eerst mee bij de zogenaamde B-categorie. Vorig jaar was hij nog C-rijder in de Noord-Oost competitie. Dat hij in de Vierdaagse op het podium staat, had hij totaal niet verwacht.

'Ik was al blij als ik top tien zou rijden in het klassement. Maar ik win een wedstrijd en sta twee keer op het podium. Dat had ik vooraf niet durven dromen', zegt hij. 'Bij de eerste wedstrijd in Breda werd ik meteen tweede. Dan merk je wel gelijk dat er rekening met mij gehouden wordt.'

Dankzij het skeeleren

Maar de concurrentie verliest hem in Hoorn bij de derde wedstrijd toch uit het oog. Hij wint de sprint van de kopgroep en pakt zijn eerste zege op landelijk niveau. Dat hij nu al kan winnen, heeft hij volgens zichzelf vooral te danken aan z'n skeelerverleden.

'Dat heb ik zes jaar lang gedaan. Vooral de techniek in de bochten zorgt ervoor dat ik goed mee kan in het peloton. En verder fiets ik veel en heb veel duurvermogen uit het langebaanschaatsen', stelt hij.

'Laat mij maar lekker bij de beloften'

Over z'n toekomst als marathonschaatser wil hij nog niet zoveel kwijt. Al droomt hij vanzelfsprekend ook van een plek in het peloton van de Topdivisie.

'Voorlopig kan dat nog niet. Ik wil me eigenlijk wat meer focussen op het wielrennen. En daarnaast wil ik ook kijken hoever ik kan komen als langebaanschaatser. Als je bij een Topdivisieploeg komt, wordt er ook verwacht dat je het hele programma meedoet. En daar ben ik nog niet aan toe. Laat mij maar lekker bij de beloften. Daar kan ik goed meekomen en ook winnen. Daar doe ik het natuurlijk ook voor.'