Tweede aardbeving in Eppenhuizen in korte tijd

De aardbeving in Eppenhuizen zondagavond, was de tweede in die plaats in korte tijd.

Even na half negen was het dorp het epicentrum van een aardbeving van 1,6 op de schaal van Richter. Op 9 november werd het dorp ook al getroffen door een beving met dezelfde kracht.

Nooit eerder waren er twee bevingen na elkaar in het dorp in Eemsmond. Voor deze maand waren er in totaal drie aardbevingen met Eppenhuizen als epicentrum: een in 1996, een in 2005 en een in 2013. In het nabijgelegen Zandeweer vinden overigens meer aardbevingen plaats.

Het aantal aardbevingen in Groningen deze maand bedraagt nu vijf. Beide bevingen in Eppenhuizen zijn de zwaarste. In oktober waren er zeven aardbevingen in de provincie.

