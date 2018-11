'Groningen verdient een kleine 5 miljoen euro aan Eurosonic Noorderslag'

Eurosonic Noorderslag levert Groningen een kleine 5 miljoen euro winst op. Dat stelt een onderzoeksbureau dat ook andere grote evenementen 'waardeert'.

Volgens Henrik Beerda Brand Consultancy leverde Eurosonic Noorderslag in 2011 nog 1,7 miljoen euro winst op voor Groningen, maar is er inmiddels sprake van een nettowinst van 4,7 miljoen euro.

Dit is het enige Groningse evenement met een nationale uitstraling Henrik Beerda Brand Consultancy

Merkkracht

'ESNS is het enige Groningse evenement met een nationale uitstraling', beweert het bureau dat ook soortgelijk onderzoek voor Oerol, het International Film Festival Rotterdam. Concert at Sea en North Sea Jazz deed.

Eurosonic Noorderslag zou op de 15de plek van 'merkkracht' staan in de lijst met Nederlandse evenementen. 'Onder inwoners van de provincie Groningen is ESNS het derde festival dat spontaan genoemd wordt.'

Meer binding met bezoekers

Het evenement zou meer binding hebben met haar bezoekers dan andere festivals in Nederland. Het festival wordt gemiddeld beoordeeld met een 8 en ruim 80 procent van de bezoekers geeft aan volgend jaar terug te keren. Ten opzichte van 2011 ligt het aantal festivalbezoekers nu ruim dertig procent hoger.

In heel Nederland bekend

'Dit ondezoek geeft aan dat de investeringen in het festival een prima rendement opleveren voor stad en regio en leidt tot forse extra omzet in bijvoorbeeld de horeca', stelt de Groningse economiewethouder Joost van Keulen. 'Dat mensen in heel Nederland de naam van dit evenement kennen, is geweldig voor de landelijke profilering van Groningen.'