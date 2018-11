Muurschildering met geschiedenis siert Circus parkeergarage

De ingang van parkeergarage Circus aan de Korreweg in de stad is omgetoverd tot een echte circustent. Op ruim vijfhonderd vierkante meter is een enorme wandschildering gemaakt door Klaas Lageweg.

En deze wandschildering is niet zomaar een circus...

Geschiedenis

'In 1903 was op het terrein hierboven een wereldtentoonstelling. Ik wilde dat magische, dat wereldse neerzetten en niet de kitschige kant van het circus. Het winkelcentrum hier heet 'De Beren', maar dat verwijst naar de steunberen van de oude stadsmuren. Ik wilde dus geen beer op een bal zetten.'

Circus Boltini

Zo heeft Lageweg zitten wikken en wegen. 'Ik heb veel tijd gestopt in het verhaal', zegt de kunstenaar. 'Neem die muis op dat kanon. Als je goed kijkt, zie je dat hij de kanonskogel op de circusbaas afschiet. Als hij zijn staart volgt, verdwijnt hij in de woonwagen van Boltini, ook een verwijzing naar een circus dat hier stond in de jaren '60.'

Tien uur per dag

Lageweg is ongeveer anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereiding. De uitvoering kostte drie weken van tien uur per dag. 'Daarna was ik helemaal kapot, maar dat is 'part of the game'. Het moest allemaal in kleine stukjes worden opgedeeld, terwijl ik het wel in één dag klaar wilde hebben.'

