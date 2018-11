'Cyber Monday': rechtbank Groningen behandelt vandaag alleen cybercrime

De politierechterzitting in Groningen staat vandaag in teken van cybercrime. Acht verdachten uit Groningen, Friesland en Drenthe passeren de revue omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk.

Het Openbaar Ministerie verzamelde cybercrime-delicten voor vandaag en legt ze nu onder de noemer 'Cyber Monday' voor aan de rechtbank. Zo wordt aandacht gevraagd door de toenemende cybercriminaliteit.

Cybercrime is misdaad gepleegd door ICT en gericht op ICT. Er zijn verschillende vormen van computercriminaliteit zoals hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen en mailwade, waarbij ook telefoons en bankpassen kunnen worden gemanipuleerd.

Platleggen koelsysteem

Op de themadag gaat het om zaken als het hacken van andermans telefoon, het inbreken op de computer van een ex en het plaatsen van naaktfoto's op Instagram.

Een andere zaak gaat over het platleggen van een koelsysteem van een supermarkt waardoor medicatie en andere producten waardeloos werden. In een andere zaak werd het klantenbestand van de Mediamarkt misbruikt om spullen te bestellen op andermans naam. Daarnaast staan nog drie verdachten terecht voor het bezet van hackingtools, waaronder twee minderjarigen. Een van hen komt uit Bedum.

Samenwerking gezocht

Het OM heeft meerdere partijen, zoals data- en IT-bedrijven, verzekeraars en bedrijvenvereniging uitgenodigd de dag bij te wonen. De publieke tribune in zittingszaal 16 in Groningen is daardoor goed gevuld. Met deze zaken zoekt het OM samenwerking om op te treden tegen dit fenomeen cybercrime.

'Samenwerking op het gebied van cybercrime is belangrijk, want cybercrime heeft impact op iedereen', laat een woordvoerster van het OM weten. De verdachten zijn naast Bedum afkomstig uit onder meer Emmen, Terwispel en Surhuisterveen. Een van de verdachten pleegde de feiten vanuit Noorwegen.

De rechter doet vandaag direct na de behandeling van de zaken uitspraak.

