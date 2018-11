Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik koop het liefst in een winkel Of koop jij, net als dit stel, liever online? (Foto: Bruce Mars/ Pexels)

De feestdagen staan voor de deur en dat is de tijd waarin we vaak en veel inkopen doen. Offline, in stenen winkels, maar ook steeds meer online.

De Consumentenbond waarschuwt vandaag voor nepwebshops, die betrouwbaar lijken maar niet leveren wat ze beloven. Juist in de decembermaand vindt de bond het relevant om daar aandacht voor te vragen. De webshops bieden producten vaak het goedkoopste van allemaal aan... maar sturen vervolgens niks op. Los daarvan wordt er meer en meer online gekocht bij grote platforms. En menig winkelier ziet het met lede ogen aan. Waar shop jij het liefst? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories. Is vuurwerk een mannending? Die vraag stelden we vrijdag in ons Lopend Vuur. Van de 2760 stemmers, vindt 58 procent dat. Op de vraag wie bij jou thuis het vuurwerk afsteekt, antwoordt 43 procent niemand, 27 procent de man, 14 procent iedereen, 12 procent de kinderen en slechts 4 procent de vrouw.