Podcast De Koffiecorner #4: 'Mateo Cassierra moet een boete krijgen!'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Te gast is Martijn van der Veen, die als lijsttrekker van de nieuwe Sportpartij geen enkele zetel heeft behaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Verslaggever Karel-Jan Buurke licht het laatste sportnieuws toe, zoals bijvoorbeeld de tweede terugkeer van Lance 'The General' Jeter bij Donar en het succes van judoka Henk Grol.

-Martijn van der Veen: 'De Sportpartij doet over vier jaar weer mee met de verkiezingen'

-Martin Drent: 'Mateo Cassierra moet een boete krijgen!'

-Karel-Jan Buurke: 'De stad heeft niet per se een Topsporthal nodig'

