Aardbevingsnieuws november 2018: Opschudding in Meedhuizen

November was de maand waarin het plan van aanpak voor de versterkingsoperatie werd gepresenteerd. Maar ook werd in Zuidwolde geoefend met een zware aardbeving, kwam het crisisplan van de NAM op straat te liggen én waren er weer diverse acties bij het NAM-tankenpark in Farmsum.

Het uitblijven van duidelijkheid over de versterking baart veel mensen zorgen. Inwoners van Krewerd zijn 'het getreuzel zat' en posten begin november een boze brief aan minister Wiebes. Ze willen zelf hun huizen versterken, en snel een beetje.

Versterkingsplan is klaar

De postzegel is nog niet geplakt of het plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen voor de versterking is af. Via RTV Noord lekt het, weken voor de officiële presentatie, al uit. Het gaat om 15.000 adressen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen panden met een verhoogd risico, een licht verhoogd risico en panden zonder risico.

Het plan leidt tot wisselende reacties. Zo heeft provinciebestuurder Eelco Eikenaar er weinig vertrouwen in. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen loopt niet over van enthousiasme, maar de toezichthouder noemt het 'goed genoeg' om mee aan de slag te gaan.

Crisisplan NAM opgedoken

Na een zware aardbeving waarbij doden vallen, houdt de NAM rekening met relletjes en grote verontwaardiging. Zowel gaslocaties als directieleden worden dan beveiligd. Dit en meer staat in het crisisplan van de NAM.

Op Twitter wordt kritiek geuit dat het aardoliebedrijf een dergelijk rampenplan klaar heeft liggen. Maar volgens een NAM-woordvoerder 'zou het eigenlijk pas nieuws zijn als ze niet dit soort draaiboeken hebben'.

Spoeddebat in Stad

In Groningen gaan alle alarmbellen af, als blijkt dat zeker 1.200 huizen aan de oostkant van de stad moeten worden versterkt omdat ze 'langdurig een licht verhoogd risico' lopen.

Het leidt tot een spoeddebat, waarin wethouder Roeland van der Schaaf aangeeft dat hij verwacht dat het aantal risicowoningen zelfs groeit naar 1.800.

Meedhuizen trilt op zijn grondvesten

Opschudding ook in Meedhuizen, als opeens blijkt dat vrijwel alle woningen versterkt moeten worden. Eerder kwam het dorp totaal niet voor in de plannen van de NCG, maar een nieuw rekenmodel verandert dat. Het valt de inwoners en de gemeente Delfzijl rauw op het dak.

Mensen in een onveilig huis lopen intussen het risico over het hoofd te worden gezien bij de versterking. Oorzaak is het NAM-model dat de NCG gebruikt, dat hiervoor niet geschikt blijft. Het Groninger Gasberaad reageert verbolgen, het Staatstoezicht stelt onderzoek in.

Acties bij tankenpank

Na tien dagen maakt Ons Laand Ons Lu op 7 november een eind aan de blokkade van het NAM-tankenpark in Farmsum. De doelen zijn bereikt, aldus de actiegroep.

Maar eind november volgt alweer een nieuwe actie. Op last van burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is die binnen een halve dag voorbij.

Zuidwolde oefent zware aardbeving

Demonstranten zien we ook bij de grote rampenoefening in Zuidwolde. De hulpdiensten oefenen daar de gevolgen van een zware aardbeving van zeker 4.5 tot 5 op de schaal van Richter.

In de ochtend staan de inwoners van het dorp er alleen voor, want de hulpdiensten zijn dan nog niet beschikbaar. 'Heel interessant om te zien', evalueert directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio Groningen.

Wiebes' winningsbesluit

Minister Wiebes presenteert zijn definitieve winningsbesluit. Komend gasjaar mag de NAM 19,4 miljard kuub aardgas winnen in Groningen. Dit is in lijn met het conceptplan en met Wiebes voornemen om de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien.

Tegelijkertijd zien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen dat de zwaarst getroffen mensen in het aardbevingsgebied de hoop verliezen dat het ooit nog goed komt.

'Neem heft in eigen handen'

Het Gasberaad haalt in een open brief uit naar gemeente- en provinciebestuurders. Kern van de boodschap: neem bij de versterkingsoperatie het heft in eigen handen en laat je niet met een kluitje in het riet sturen. 'Ze hebben een punt', erkennen de bestuurders.

Peter Spijkerman kan wat dat betreft zijn borst natmaken. Afkomstig van het Agentschap Telecom - de organisatie die onder meer korte metten moet maken met radiopiraten - volgt hij vanaf vandaag, 1 december, Herman Sietsma op als Nationaal Coördinator Groningen.

Aardbevingen in november 2018:

7 november 01:23 uur: 0.8 in Schildwolde

9 november 16:41 uur: 1.6 in Eppenhuizen

16 november 02:40 uur: 0.8 in Hellum

16 november 06:16 uur: 1.2 in Borgercompagnie

25 november 20:27 uur: 1.6 in Eppenhuizen

29 november 03:54 uur: 0.9 in Kantens

