Rattenvangers vangen minder muskusratten

De rattenvangers van het waterschap Hunze en Aa's hebben honderden muskusratten minder gevangen dan vorig jaar, maar de conclusie is dat ze hun werk hartstikke goed doen.

De verwachting is dat er dit jaar 2500 muskusratten worden gevangen. Dat is circa zevenhonderd minder dan in 2017. Zes jaar geleden werden er jaarlijks nog dertienduizend ratten gevangen.

Dijken minder aangetast

Doordat de rattenvangers een prima vangststrategie hebben en er goed wordt samengewerkt met andere waterschappen, zijn er steeds minder muskusratten. Dat is goed nieuws voor de oevers en de dijken in onze provincie. Die worden nu minder aangetast door het gegraaf van de ratten.

Meer beverratten

Daarentegen neemt het aantal beverratten toe. De beverrat is een bruin, zwaar gebouwd knaagdier. Het is verwant aan de cavia en het stekelvarken en afkomstig uit Zuid-Amerika. Via Duitsland komt de beverrat onze grens over. Het dier kan meer dan een halve meter groot worden