Peter Spijkerman is de nieuwe Nationaal Coördinator Groningen

Peter Spijkerman wordt de nieuwe Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij volgt bestuurder Hans Alders en waarnemend-topman Herman Sietsma op.

Dat doet Spijkerman per 1 december. Spijkerman gold als de voornaamste kandidaat van de functie. De afgelopen tijd verdiepte Spijkerman zich al in het dossier door met verschillende mensen te praten die op enige wijze een rol hebben in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

'Uitdagende functie'

'Een enorme uitdagende functie staat mij te wachten', schrijft Spijkerman. 'En dat zit vooral in het werken voor twaalf verschillende opdrachtgevers, die verschillende belangen hebben maar uiteindelijk ook éénzelfde belang.'

Spijkerman studeerde Juridische Bestuurswetenschappen en Nederlands Rechts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 was hij directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom in Groningen, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kritiek op de organisatie

De nieuwe NCG begint in roerige tijden aan zijn werk. Groningse politici, zoals wethouder Bé Schollema van Loppersum, zetten vraagtekens bij de werking van het instituut. 'De NCG-organisatie is meer met zichzelf bezig dan met de opdracht', is zijn verwijt. Ook uit de provincie komen kritische geluiden.

Verslaggever Sven Jach legt eind oktober in Noord Vandaag uit wat de omwentelingen in de organisatie, waaronder het vertrek van waarnemend topman Sietsma en zijn collega Jeroen de Boer recent, betekenen:

Plan voor versterkingsoperatie

Vorige week donderdag presenteerde de NCG haar plan voor de aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie. Volgens dat plan moeten er mogelijk in totaal 11.671 panden in het bevingsgebied worden versterkt. 2528 in Appingedam, 2523 in Delfzijl, 2281 in Groningen, 683 in Het Hogeland, 2202 in Loppersum, 1363 in Midden-Groningen en 91 in Oldambt.

De Nationaal Coördinator Groningen gaat over de versterking van gebouwen in Groningen. De organisatie staat los van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: die houdt zich apart bezig met schadeafhandeling.

