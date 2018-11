Zetelloze Sportpartij wil over vier jaar weer meedoen

De Sportpartij gaat meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in de stad Groningen. Dat zegt lijsttrekker Martijn van der Veen maandagochtend in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner.

De partij deed vorige week voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen, maar kreeg slechts 1000 stemmen en dat was niet genoeg voor een zetel. Toch laat de partij zich niet uit het veld slaan.

'We gaan door'

'De missie is nog niet voorbij. Wij gaan door. Ik kan nog niet precies zeggen hoe en op welke manier, daar zijn we ook nog over aan het nadenken. Maar de partij bestaat nu en er is geen reden om er mee te stoppen', aldus Van der Veen in De Koffiecorner.

'Meer geld voor breedtesport'

'Het is jammer, maar een zetel was geen doel op zich. Zo is er in de debatten in aanloop naar de verkiezingen door alle partijen ingestemd met meer geld voor de breedtesport', vervolgt Van der Veen.

'Als de kippen bij'

'Plus veranderingen in de programma's, en wij gaan er toch vanuit dat de andere partijen hun beloften nakomen. En als dat niet gebeurt, dan zullen wij daar over iets minder dan vier jaar als de kippen bij zijn.'

Opnieuw lijsttrekker?

Of Van der Veen over vier jaar opnieuw lijsttrekker is van de Sportpartij, weet hij nog niet. 'Dat is niet aan mij', besluit hij.

Lees ook:

- Podcast De Koffiecorner #4: 'Mateo Cassierra moet een boete krijgen!'

- Raadsverkiezingen Groningen: D66 maakt vrije val, GroenLinks grote winnaar

- 'Wij bekijken de wereld door de sportbril'