Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tegenwind Veenkoloniën boos over vermogen windmolens Zo komen de windmolens eruit te zien (Foto: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer)

Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën is boos. Het vermogen van windmolens die in het windpark in de Drents-Groningse grensstreek komen, is volgens hem hoger dan de Raad van State toestaat.

De molens in het park krijgen een gezamenlijk vermogen van 175 megawatt; dat is volgens Nieboer 25 megawatt meer dan zou zijn toegestaan. Tegenwind Veenkoloniën heeft inmiddels een advocatenkantoor in ingeschakeld om de mogelijkheden van een procedure te bekijken.

'Regels doen er niet toe' Nieboer spreekt van 'een nieuwe episode in een rechteloosheid, die giga is'. 'Het betekent meer overlast voor de omgeving. En het betekent dat regels er voor de windboeren niet toe doen. Zij kunnen steeds meer megawatts plaatsen en er wordt daarbij voorbij gegaan aan de belangen van duizenden inwoners.' Windpark: het klopt niet Volgens een woordvoerder van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer klopt het niet wat Tegenwind Veenkoloniën stelt. 'In de vergunning die door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden staat duidelijk dat er een vergunning is verleend voor 45 windturbines met een vermogen van 2,3 tot 4,2 MW per windturbine. Daarmee is de bandbreedte qua vermogen voor het gehele windpark 103,5 MW tot 189 MW.' Het is niet zo relevant om te kijken naar het aantal megawatts bij windmolens Woordvoerder windpark Volgens de woordvoerder is het 'niet zo relevant' om te kijken naar het aantal megawatts bij windmolens. 'Het is hetzelfde als dat de aanvraag voor een vergunning voor een snelweg wordt beoordeeld op basis van de cilinderinhoud van de auto's die erover gaan rijden.' Wijzigingen mogen De Raad van State stelde eerder dat er wijzigingen in het plan kunnen worden aangebracht. Alleen als die tot een wezenlijk ander plan leiden mag dat niet. En dat is volgens Nieboer nu het geval. 'Vooral als je kijkt naar de overschrijding van het vermogen.' Lees ook: - Bouw windpark Veenkoloniën begint in januari

- Definitief: 45 windmolens in Veenkoloniën