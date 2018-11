Muziektherapie voor zieke baby's: 'Ik zie dat hij er rustig van wordt'

Het UMCG in Groningen is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met muziektherapie voor zieke pasgeboren baby's.

De veelal te vroeg geboren kinderen op de Intensive Care krijgen twee dagen per week live muziek te horen. Het ziekenhuis denkt dat muziektherapie stressverlagend werkt.

Stress verminderen

Afdelingshoofd Arie Bos: 'Stress kan bepaalde hersenverbindingen veranderen die zich juist bij een zich ontwikkelend kind heel belangrijk zijn voor het hele leven daarna. Door die stress te verminderen, kunnen we een heleboel goeds doen.'



Ik speel simpele akkoorden en dat blijf ik herhalen. Dat geeft een soort van veiligheid Anne-Greet Ravensbergen - Studente muziektherapie

Met de gitaar aan het bed

Anne-Greet Ravensbergen is studente aan ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten in Enschede. Ze doet de opleiding muziektherapie en volgde een training uit New York waar muziektherapie al langer bij baby's wordt ingezet. Ze zit nu elke maandag en dinsdag met haar gitaar aan het bed van de pasgeboren baby's in het UMCG.

'Ik speel simpele akkoorden en dat blijf ik herhalen. Dat geeft een soort van veiligheid; wiegeliedachtige ritmes.'

Rustig

Ravensbergen zit aan één kant van het bed, de ouders aan de andere. Zij kijken hun kindje in het gezicht om goed te kunnen zien hoe de baby op de muziek reageert. Vader Vincent Elving is overtuigd dat zijn zoontje Lev er baat bij heeft.

'We zien hem echt rustig worden. Zijn hartslag wordt rustig en zijn ademhaling wordt rustig. Alle kleine beetje helpen, dus waarom niet.'

Spoedkeizersnede

Lev werd met negenentwintig weken al geboren. Hij bewoog niet meer in de buik en moest er direct met een spoedkeizersnede uit. De oorzaak bleek een tekort aan rode bloedcellen. Hij is inmiddels zes weken oud en gaat vooruit. 'Het is nog steeds spannend. De ene keer krijg je goed nieuws, de andere keer slecht.'

Zo goed mogelijk helpen

De proef met muziektherapie loopt twee jaar. Daarin moet duidelijk worden welke kinderen er baat bij hebben. In Amerika zijn er successen geboekt, maar in Groningen zijn de baby's nog jonger. Afdelingshoofd Arie Bos:

'We gaan het toepassen bij kinderen die meer dan tien weken te vroeg geboren zijn en op de grens van wel of niet blijven leven zitten.'



We willen een kind dat nog een hele toekomst voor zich heeft, zo goed mogelijk helpen Arie Bos - Afdelingshoofd Intensive Care

Jaarlijks liggen ruim vijfhonderd kinderen op de intensive care voor pasgeboren baby's. Ze zijn met een geboortegewicht van 500 tot 1000 gram vaak veel te licht, ernstig ziek en kunnen complicaties oplopen door zuurstofgebrek en infecties. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt zich minder goed wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren. Arie Bos:

'Alle beetjes helpen. We denken dat we een kind dat nog een hele toekomst voor zich heeft, zo goed mogelijk helpen.'