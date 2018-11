RUG-manager toch voor de rechter in omvangrijke fraudezaak

Een 51-jarige voormalig leidinggevende van de Rijksuniversiteit Groningen staat in mei in Zwolle terecht voor fraude. Dat bleek donderdag uit de regiezitting in de Zwolse rechtbank.

De zaak tegen Danny von H. uit Meerstad zou in 2017 in Almelo dienen. Toen stonden ook de overige verdachten terecht in een omvangrijke fraudezaak. De rechters zagen destijds echter onvoldoende bewijs voor de vervolging van Von H.

1,1 miljoen euro benadeeld

Wel stonden onder meer hoofdverdachte Hans G. en diverse betrokkenen terecht. G. kreeg vorig jaar drie jaar cel opgelegd, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. In de fraudezaak zegt de RUG voor meer dan 1,1 miljoen euro benadeeld te zijn.

Het OM wilde echter dat ook Von H. ter verantwoording wordt geroepen en ging met succes in beroep.

Korting bij verbouwing

Von H. was manager bij het facilitair bedrijf van de RUG toen de fraude plaatsvond. Volgens de officier van justitie bedong hij korting bij de verbouwing van zijn woning door bouwbedrijven die ook voor de RUG werken.

Etentje

Daarnaast zijn ook enkele facturen door de universiteit betaald, zo is het verwijt. Toen de verbouwing gereed was, nodigde de verdachte de bedrijven uit voor een etentje. Twee van die aanwezigen wil de officier als getuige horen.

Klachtmelding

Het OM wil weten wat er precies op dat etentje besproken is. De rechtbank wees dit verzoek toe. Ook wilde de officier dat een derde verdachte gehoord wordt. Deze zou meer weten over een klachtmelding over deze praktijken die al in 2011 naar de universiteit zou zijn gestuurd.

Die melding is mogelijk onvoldoende onderzocht. De rechtbank wees dit verzoek af. Zijn verhaal is niet relevant voor de zaak rond Von H.

Op 13 mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

