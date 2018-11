Marcel Hensema: 'Het boek is saaier dan de voorstellingen'

Acteur Marcel Hensema presenteert dinsdag zijn boek 'Mijn Ede, Mijn Tweede, Mijn Vrede', met daarin de teksten van zijn drie theatervoorstellingen. Maar een goeie verkoper blijkt hij niet echt: 'Ik denk dat het boek saaier is.'

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Theatertrilogie te boek

Voor Hensema is het boek een afsluiting van een mooie (Groningstalige) periode: 'Heel leuk om dit nu in handen te hebben. Veel mensen vroegen ernaar, kunnen ze alles nog eens rustig nalezen.' Lezers zullen Hensema's Stamtoavel-imitaties wel moeten missen: 'Die improviseerde ik altijd.' Gelukkig vertelt hij bij ons aan tafel nog een mop:



Couveuseklanken

Het UMCG gaat onderzoeken of zieke baby's, net als demente mensen, baat hebben bij muziektherapie. Veel te vroeg geboren baby's krijgen daarom live muziek te horen aan hun bedje op de intensive care. 'Binnen vijf minuten zie je resultaat, baby's worden rustiger.'



In Pekel staat een hennephuis

Een wereldprimeur voor Oude Pekela: voor het eerst is daar een huis gebouwd dat helemaal uit hennep is opgetrokken. Verslaggever Ronald Niemeijer nam een kijkje:



Kerstpaleis in Kolham

Sinterklaas is nog in het land, maar veel Groningers zijn al in kerstsferen. Vincenzo Coppolo versierde bijvoorbeeld het ouderlijk huis in Kolham. 'Van kleins af aan is hij al met lichtjes bezig', zegt zijn moeder.



Ook meedoen aan de Kerstpaleis-verkiezing in Noord Vandaag? Geef jezelf dan op via: kerstpaleis@rtvnoord.nl.

In november in bikini

Het is niet echt de periode om je bikini te showen, zou je denken. Maar op een podium is het best te doen. Bianca de Wit deed zondag mee aan de internationale wedstrijd Bikini Fitness, en werd daar vierde. Daar moest ze maandenlang alles voor laten. Tijd dus voor een verrassing:



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.