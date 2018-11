Waar is de Barmhartige Samaritaan van het St. Lucasziekenhuis gebleven?

Bijna zestig jaar hing de 'Barmhartige Samaritaan' aan de muur van het St. Lucasziekenhuis in Winschoten. Na de sluiting van het ziekenhuis afgelopen zomer bleek het metershoge koperen kunstwerk plotseling verdwenen.

Veel Winschoters vragen zich af waar de Barmhartige Samaritaan is gebleven. Redacteur Erik Hulsegge ging op onderzoek uit.

Eren met kunstwerk

Stadshistoricus en tandarts Robert Jalink weet alles van het kunstwerk.

'Het werd in 1961 boven de hoofdingang gehangen van het ziekenhuis. Dat was ter gelegenheid van de uitbreiding van het ziekenhuis met een beddenhuis. Het bestuur van het ziekenhuis vond het mooi om de heilige Lucas te eren met een kunstwerk'.

Kunstenaar overleden

De Barmhartige Samaritaan, een persoon die zich ontfermt over een gewond kind, werd voor het ziekenhuis vervaardigd door kunstenaar Wim van den Hoek uit Norg. Hij overleed niet veel later na de onthulling op 37-jarige leeftijd.

'Heb je naaste lief als jezelf'

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan komt uit de bijbel, uit het Lucasevangelie. Een man, een Samaritaan, ontfermt zich over een gewonde man nadat twee hooggeplaatste Joden hem hebben laten liggen. Deze barmhartige Samaritaan is het toonbeeld van het gebod 'Heb je naaste lief als jezelf'.

Beschermheilige

Het gebod is ook een prima motto voor een ziekenhuis. En zeker voor het van oorsprong katholieke Winschoter hospitaal, dat Lucas als beschermheilige heeft.

Stadshistoricus Jalink wijst over de verblijfplaats van het kunstwerk door naar Bert Smit van de stichting Oud Winschoten. 'Ik heb gehoord dat hij bij recyclingbedrijf Steenhuis in Scheemda ligt. Maar hoe het daar gekomen is, geen idee', vertelt Smit.

Oude fontein verdwenen

Smit maakt zich zorgen over het lot van het kunstwerk. 'We hebben eerder meegemaakt in Winschoten dat kunstwerken verdwenen. Neem bijvoorbeeld de oude fontein op het Oldambtplein of het kunstwerk van de Wirzenheem (verzorgingstehuis). Je moet er niet aan denken dat de Barmhartige Samaritaan gesloopt wordt'.

Stichting Oud Winschoten hoopt dat het kunstwerk wordt gered en een markante plek krijgt in de Molenstad. Johan Kloosterhuis van de stichting oppert meteen een idee. 'Op het nieuwe gezondheidscentrum van Oosterlengte in de oude LTS. Dat zou mooi zijn'.

Eerder van de muur

De Barmhartige Samaritaan werd al eerder van de muur gehaald. Dat gebeurde na de laatste uitbreiding van het ziekenhuis, waarbij er voor de hoofdingang een heel stuk werd aangebouwd. Het beeld werd toen aan de zijmuur van het ziekenhuis bevestigd.

Smit weet dat het OZG de Barmhartige Samaritaan van de muur heeft laten halen na de sluiting. 'Wellicht ter voorkoming van vernieling of diefstal.'

Verwarring

Woordvoerder Christel Ietswaard van het OZG moet eerst navraag doen, maar dan komt ze even later met het verlossend woord.

'Het wordt zeker niet gesloopt. We hebben het kunstwerk zelf in opslag in Scheemda, naast het recyclingbedrijf. Wellicht is daar de verwarring ontstaan.'

Nieuwe bestemming?

Nu is de vraag wat er mee gaat gebeuren. Ietswaard wil daar niet te veel over kwijt.

'We moeten het nog even bekijken. maar ik kan zeggen dat er iets moois mee gaat gebeuren...'