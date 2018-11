Ombudsmannen: aardbevingsstress breekt inwoners Opwierde-Zuid steeds meer op

Kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over kinderen in het bevingsgebied (Foto: RTV Noord)

De inwoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam zijn er mentaal slechter aan toe dan een jaar geleden. Dat concluderen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Maandag hadden zij een gesprek met minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Lamgeslagen en Murw

Van Zutphen en Kalverboer komen tot hun conclusie na hun bezoek aan de Damsters in oktober dit jaar. Volgens de ombudsmannen 'voelen de inwoners van Opwierde-Zuid zich lamgeslagen, murw en kunnen ze moeilijker voor zichzelf opkomen.'



Kinderen zien dat hun ouders zich veel zorgen maken en worden geconfronteerd met grote onzekerheid Margrite Kalverboer - Kinderombudsman

Impact

Door de aardbevingen in het Groningse gaswinningsgebied moeten de huizen in Opwierde-Zuid óf worden versterkt, of worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw.

Dat heeft niet alleen grote impact op de volwassenen, maar ook op de kinderen in de wijk: 'Zij zien dat hun ouders zich veel zorgen maken en worden geconfronteerd met grote onzekerheid', aldus Kalverboer in een brief aan minister Wiebes.

Geen informatie en geen inspraak

Volgens de ombudsmannen spelen drie factoren de bewoners parten: 1. Onzekerheid en gebrek aan informatie. 2. Allerlei praktische problemen die zich voordoen tijdens de versterkingsoperatie. 3. Nauwelijks of geen inspraak bij het verloop van de versterkingsoperatie.

Rechtstreeks in gesprek

Zowel volwassenen als kinderen willen rechtstreeks in gesprek met de bestuurders, zeggen de ombudsmannen. De kinderen willen graag hun verhaal persoonlijk aan de minister kwijt. De ombudsmannen bieden aan deze gesprekken te begeleiden.

Zowel Van Zutphen als Kalverboer hadden na afloop van het gesprek met Wiebes geen tijd om RTV Noord een toelichting te geven op het onderhoud met de minister.

Een goed gesprek

Wel laat de Kinderombudsman via een woordvoerder weten 'dat het een goed gesprek was. Minister Wiebes deelt de zorgen die wij bij hem op tafel legden. Hij wil kijken hoe hij tegemoet kan komen aan de vragen en behoeftes van kinderen.'

Wiebes laat via een woordvoerder weten het rapport van de ombudsmannen 'zorgvuldig te bestuderen.'

