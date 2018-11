Deel dit artikel:













Auto belandt in voortuin na botsing De auto met Duits kenteken reed na het ongeluk een tuin in (Foto: Mark Heikens/112 Groningen) De bestuurder was op een stilstaande auto gebotst (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Aan de Oudeweg in Siddeburen is maandagavond een auto in een voortuin tot stilstand gekomen. Dat gebeurde na een botsing met een stilstaande auto.

Volgens getuigen raakte daarbij niemand gewond. De auto die in de tuin belandde is vermoedelijk van een Duitse bestuurder, gezien het nummerbord. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een bergingsbedrijf sleept beide beschadigde voertuigen weg.