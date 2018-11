Deel dit artikel:













'Nederlandse Formule 1-race wordt in mei 2020 gehouden' Racet Max Verstappen straks in Assen of Zandvoort? (Foto: ANP)

Formule 1-organisator Formula One Management Limited (FOM) heeft op de voorlopige kalender van 2020 een plek ingeruimd voor een grand prix in Nederland. Zandvoort geniet de voorkeur, maar Assen staat in de startblokken om de organisatie over te nemen.

De nieuwe race op de kalender moet in mei georganiseerd worden. Dat hebben bronnen bij de afsluitende race in Abu Dhabi tegenover de website Formule1.nl gezegd. 35 jaar geleden Na Vietnam, dat onlangs al bevestigd werd, wordt Nederland de tweede 'nieuwe' stop op de Formule 1-kalender van 2020. 35 jaar geleden was voor het laatst een Formule 1-race in Nederland. Kostbare klus in Zandvoort Zandvoort heeft de beste papieren, vanwege de historie en nabijheid van Amsterdam. De FOM heeft dat circuit-eigenaar prins Bernhard van Oranje per brief ook laten weten. Probleem is dat er diverse aanpassingen nodig zijn om aan de strenge noodzakelijke eisen van de internationale autosportfederatie (FIA) te kunnen voldoen. Daarvoor is Van Oranje op zoek naar financiers. Hij liet onlangs weten de kosten voor het organiseren van een grand prix op 30 tot 40 miljoen euro te schatten. Assen kan inspringen Assen staat er wat dat betreft beter voor. Aan het TT Circuit hoeven slechts enkele aanpassingen te worden gedaan en de draaiboeken liggen al klaar. Ook is de financiering van het TT Circuit al gedekt. Lees ook: - Formule 1-management reageert, Assen is nog in de race

