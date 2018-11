Lentis wil Landgoed Dennenoord nieuw leven inblazen

Het hoofdgebouw van Lentis op Landgoed Dennenoord is een monumentaal pand (Foto: RTV Drenthe)

GGZ-instelling Lentis gaat Landgoed Dennenoord in Zuidlaren grondig aanpakken. Het psychiatrisch ziekenhuisterrein kampt met leegstand en dat kost te veel geld.

Dat meldt RTV Drenthe maandag.

Uitstervend ras

Al bijna 125 jaar doet het cultuurhistorische park dienst als psychiatrisch ziekenhuisterrein. Maar waar er ooit 1.250 patiënten het terrein bewoonden, zijn dat er nu nog maar 500. Volgens manager Piet Schollema worden dat er bovendien steeds minder.

´Want er zijn maar 250 'echte patiënten' die hier voor hun hele leven zullen moeten blijven. En dat is ook een uitstervend ras.'

Leegstand

Veel gebouwen op het landgoed staan leeg door de nieuwe filosofie dat patiënten beter in hun vertrouwde thuisomgeving behandeld kunnen worden. Tegelijkertijd is er stevig bezuinigd op GGZ-budgetten, waardoor patiënten minder gebruik kunnen gebruik maken van huisvesting op Dennenoord. Die zorg is simpelweg te duur.

Monumentale panden

Schollema gaat aan de slag met een herbestemmingsplan voor het terrein. Daarop staan 35 panden, waarvan er vijf een monumentale status hebben. Die mogen daardoor niet zomaar gesloopt worden. Uitgangspunt van Lentis is wel dat de zorginstelling het cultuurhistorische landschap van Dennenoord zo veel mogelijk in tact houdt. Het liefst dus ook als therapeutisch zorglandschap.

Omwonenden betrokken

Het plan van aanpak voor Dennenoord, dat vele miljoenen gaat kosten, moet volgens Schollema medio volgend jaar klaar zijn. De gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en ook omwonenden worden daar nauw bij betrokken.