Loppersum ruilt grond voor versterking gemeentehuis

De gemeente Loppersum krijgt het stuk grond achter het gemeentehuis weer in eigen handen. De grond is nodig als werkplaats voor de versterking van het gemeentehuis komend jaar.

In ruil daarvoor geeft de gemeente kavels in nieuwbouwwijk Over de Wijmers aan grondeigenaar Bouwborg. Daarop komen woningen voor mensen wiens huis gesloopt moet worden vanwege de versterking.

Niet verkopen

Bouwborg wilde appartementen of woningen bouwen op de grond achter het gemeentehuis. 'Maar beide plannen zijn tot op heden niet succesvol gebleken', vertelt wethouder Pier Prins.

De kavels aan het Tichelwerk in Over de Wijmers bleken ook moeilijk te vermarkten, aangezien ze behoorlijk groot zijn. De projectontwikkelaar gaat er nu daarom 14 twee-onder-één-kapwoningen bouwen.

Zo komen de woning eneruit te zien (Afbeelding: Kwint Architecten)



Eén keer verhuizen

Volgens de gemeente hebben zich al meerdere mensen gemeld voor deze nieuwbouwwoningen, vooral ouderen. Groot voordeel is dat ze maar één keer hoeven te verhuizen.

De grondruil kost de gemeente Loppersum in eerste instantie 137.000 euro. ChristenUnie-raadslid Bé Prins vroeg maandagavond of die kosten bij bijvoorbeeld de NAM, het Rijk of de Nationaal Coördinator Groningen gedeclareerd kunnen worden.

Wethouder Prins gaat ervan uit dat de gemeente hier inderdaad voor gecompenseerd wordt.

Meerdere doeleinden

De grond achter het gemeentehuis kan na de versterking van het ambtsgebouw gebruikt worden voor de mogelijke komst van een warmtenet, uitbreidingsmogelijkheden, parkeergelegenheid of alsnog woningbouw.

Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van het gemeentehuis in Loppersum niet voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. Daarom komen er schokdempers in de fundering. Groot voordeel is dat de medewerkers daardoor door kunnen blijven werken.

Die werkzaamheden zijn naar verwachting eind volgend jaar afgerond.

