Futsal Winsum kan één helft stunten

Futsal Winsum in actie op archiefbeeld (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Futsal Winsum is in de achtste finales van het bekertoernooi uitgeschakeld. FC Eindhoven was in eigen huis met 7-2 te sterk.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

De Brabanders zijn koploper in de Eredivisie. De Groningers staan in de middenmoot van de Eerste Divisie. Klasseverschil In de eerste helft was het klasseverschil groot. Desondanks gingen de ploegen rusten met een 1-1 tussenstand. Na de openingstreffer van Eindhoven schoot Stefan Bultena de gelijkmaker binnen. Eindhoven raakte in de eerste twintig minuten drie keer de paal. In de eerste tien minuten van de tweede helft liep Eindhoven uit naar 4-1. Reinder Haaksema deed daarna nog wat terug namens Winsum. In de slotfase gaf de eredivisionist nog een keer gas. Het leverde drie doelpunten op, waardoor de nederlaag draaglijk bleef voor Futsal Winsum.