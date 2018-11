Deel dit artikel:













Brand in woning Korreweg onder controle (update) Een hoogwerker bij het appartement aan de Korreweg (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

In een portiekwoning aan de Korreweg in de stad Groningen woedde dinsdagochtend brand.Een bewoner is uit de woning gehaald en onderzocht in de ambulance.

De brandweer schaalde de brand op naar 'middelbrand' ,omdat nog niet duidelijk was of er zich iemand in het pand bevond. De brandweer zette een hoogwerker in. Ook van binnenuit werd het vuur bestreden. De brand is inmiddels onder controle. Momenteel wordt er nog nageblust.