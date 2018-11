Staatssecretaris: 'Alle onbewaakte overwegen binnen vijf jaar dicht of beveiligd'

Als het aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ligt, zijn er over vijf jaar geen onbewaakte spoorwegovervangen meer. 'Elk ongeval op een overweg er voor mij één te veel.'

Alle overwegen moeten als het aan Van Veldhoven ligt dan beveiligd of gesloten zijn. Deze nieuwe doelstelling wil ze met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail vastleggen in een gezamenlijk convenant.

Daarnaast stelt zij een landelijk bemiddelaar aan, die ervoor moet zorgen dat bestuurlijke processen rondom het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter verlopen. De staatssecretaris schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op een eerder verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Meerdere ongelukken in onze provincie

De afgelopen jaren ging het in onze provincie meerdere keren mis. Na een dodelijk ongeval eerder dit jaar wordt aan de Vogelzangsterweg in Scheemda binnenkort de weg afgesloten naar de onbewaakte overweg.

Ook de botsing tussen een vrachtwagen en een trein op een onbewaakte overgang aan de Voslaan in Winsum twee jaar geleden deed veel stof opwaaien.

'Niet meer van deze tijd'

Van Veldhoven: 'Hoewel Nederland bij de koplopers hoort als het gaat om overwegveiligheid, is elk ongeval op een overweg er voor mij één te veel. Het spoor- en wegverkeer in ons land groeit. Overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen en bellen zijn gewoon niet meer van deze tijd. We gaan er daarom voor zorgen dat we binnen vijf jaar, maar het liefst nog sneller, van al deze overwegen af zijn.'

Nog 135 onbewaakte overwegen

De afgelopen jaren werden al zo'n 25 onbewaakte spoorovergangen opgeheven of beveiligd. Binnen vijf jaar moet dit ook gebeurd zijn met de 135 die er nu nog zijn.

