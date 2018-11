Bakkersechtpaar vindt opvolging voor 'laatste winkel van Oldekerk'

Ria en Huike Noordhof hangen na 43 jaar hun bakkersschort aan de wilgen. Maar de enige winkel in Oldekerk blijft wel bestaan: 'jonkies' Diana van Beusekom en Jildou Renkema zetten de bakkerij voort.

Huike Noordhof startte 51 jaar geleden met de bakkerij aan de doorgaande weg in het dorp. De laatste jaren kwam steeds vaker de vraag waar het bakkersechtpaar liever niet over na wilde denken.

'Dat hebben we steeds een beetje afgehouden', zegt Huike. 'Nu was het toch zover dat we zelf zeiden dat het aan het einde van het jaar afgelopen moet zijn. Het was een moeilijke beslissing, omdat er geen overname was. Maar uiteindelijk moet je wat.'

De bakkerij aan de Eekebuursterweg in Oldekerk. Foto: Google Streetview



Opvolging

Noordhofs zoon leidt bakkers op, maar dat betekent niet dat hij de bakkerij overneemt. 'We hebben er wel over gesproken, toen onze vorige hulp wegging', aldus Huike. 'Dan hadden we het samen verder kunnen doen voor een poos. Dat was mijn gedachte, maar zijn gedachte niet', zegt hij lachend.

Daarmee leek het einde in zicht voor de laatste winkel van Oldekerk. Tot er twee dames bij de achteringang van de bakkerij verschenen. 'De winkel was gesloten. Mijn vrouw trof ze. Ze wilden met ons praten om de winkel over te nemen. Het ging ze aan het hart dat er in Oldekerk geen bakkerij meer zou zijn.'

[Qoute:Huike Noordhof-bakker:Het zal best wennen zijn, maar we vinden echt wel een invulling]

Na enkele gesprekken waarin de haken en ogen van het runnen van de bakkerij werden besproken, waren Van Beusekom en Renkema nog steeds enthousiast. Na het afzwaaien van het echtpaar Noordhof is de bakkerij twee weken dicht. In het nieuwe jaar gaat deze weer open met achter de toonbank de twee nieuwe gezichten.

Vrije tijd

Wat Ria en Huike dan rest, is het genieten van hun oude dag. 'Het zal best wennen zijn, maar we vinden echt wel een invulling', voorspelt Huike. 'We hebben kinderen en kleinkinderen. En een groot huis met een tuin. En fietsen en een caravan. We zullen niet altijd weg zijn, maar gaan er wel vaker even tussenuit.'