Rondje Groningen: 'Help, we worden het nieuwe Groningen!

Scheuren in de muur, maar nu eens niet in Grunn (Foto: Omroep Brabant)

Angst in het land om Groningse taferelen, maar ook een nieuw videoplatform in Stad en meer toffe bands op Eurosonic. Tijd voor weer een Rondje...

1) Het nieuwe Groningen, deel zoveel

'Wij zijn het nieuwe Groningen', klinkt na Airport Lelystad en bodemvervuiling in Twente nu ook uit Oisterwijk, waar bewoners last hebben van het spoor.

2) En nog een keer

Dezelfde kreet klinkt deze dagen trouwens ook in Zevenaar.

3) Oeps: iets meer aanmeldingen dan verwacht

Als er normaal 50 mensen komen luisteren naar een lezing, maar nu ineens 180 gaan en nog eens 1500 mensen geïnteresseerd zijn... dan is dat even slikken.

4) Zweetdruppels voor de versterking

'In de bijna overdadige hoeveelheden zomerzon glinsterden regelmatig zweetdruppeltjes', schrijft Toekomstbestendig in Groningen over projectteam Van Wijnen. Maar nu is de Postkoamer in Ten Post is versterkt en vernieuwd, zijn de meewerkende partijen er trots op.

5) Klangstof en dertien anderen naar ESNS

OOG zet de nieuwe bekendmakingen van Eurosonic Noorderslag op een rij. De bekendste naam is Klangstof, maar artiesten komen ook uit andere delen van Europa. In totaal zijn er nu ruim 250 artiesten bekend.

6) Campus TV, Slim in Stad

Vanaf morgen is Groningen een videoplatform rijker: Campus TV. Slim in Stad brengt dan innovaties vanaf de Zernike Campus in beeld.

7) Toen Jochem Myer nog een blonde krul had

Waar blijft de tijd... Dat moet ook cabaretier Jochem Myer vandaag hebben gedacht.



8) Werk aan de weg

De autoweg tussen Alteveer en Stadskanaal wordt verbreed. Momenteel ziet het er zo uit:

